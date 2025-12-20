Até há pouco tempo, a hierarquia corporativa definia processos de trabalho de forma rígida e top-down, mas a Inteligência Artificial Generativa rompeu a barreira que separava a liderança estratégica da execução técnica. Agora, cada desenvolvedor júnior, ou analista de dados possui um "exército" de assistentes virtuais ao seu dispor.

Essa mudança transfere a liderança operacional do gestor para o executor da tarefa, afinal, decidir se um algoritmo deve ser otimizado manualmente ou via sugestão de IA é uma escolha de liderança técnica. A competência central deixa de ser apenas a execução braçal e passa a ser a estratégia de uso da ferramenta.

Segundo o relatório MIT Technology Review Brasil em parceria com a Peers Consulting Technology recém-divulgado, 73.5% das empresas ainda consideram ter dificuldades plenas de estarem preparadas para os projetos de IA. Isso mostra uma dissonância entre o uso de ferramentas de IA Generativas para fins pessoais, que são mais direcionadas para tarefas de lazer e entretenimento, e o uso corporativo, com regras de privacidade, governança e ética mais duras.