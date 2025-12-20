Stanton Friedman foi um cético no que tangia aos ufos. Era um físico nuclear. Mas em 1978 investigou como um civil o caso Roswell - 1947. Aí mudou da água para o vinho. Constatou que havia uma luz no fim do túnel. Passou a dedicar-se de corpo e alma à ufologia. Escreveu vários livros sobre suas pesquisas sobre o assunto. 1) "O legado de Roswell - 1947". Uma história genuína sobre ufo caído" ; 2) "Capturados - a história verdadeira sobre a abdução do casal Betty e Barney Hill"; 3) "Fato, Ficção e Discos Voadores"; 4) Como os governos conspiraram para acobertar a verdade fática" ; 5) Arquivo de abduções alienígenas com humanos" ; 6) "Discos e ciência : um cientista investiga o mistério dos ufos"; 7) "O acidente de um ufo em Corona nos EUA" ; 8) "O acobertamento dos ufos: o que os governos mundiais não querem que você saiba" ; 9) "A conexão FBI - CIA - UFOS" ; 10) "Os presidentes e os ufos : uma história secreta desde Roosevelt até Obama"; 11) "Ufos : reais e imaginários: uma investigação científica".

Muito antes de sua morte, em 13/5/2019, ele deu uma entrevista à mídia americana declarando peremptoriamente que: "...não há dúvida na minha mente, depois de anos de estudo e investigação, de que a evidência é esmagadora. O planeta Terra está sendo visitado por veículos inteligentemente controlados cuja origem é extraterrestre..."