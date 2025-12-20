Quero ver o que vão dizer agora os críticos de plantão que até hoje estavam debochando de Bauru. Diziam que a cidade estava feia, mal cuidada e outros adjetivos pejorativos. A pergunta que faço é: "Qual cidade mundial tem grife"? Sem desmerecer Paris, que é a Cidade Luz, Veneza a Cidade dos Canais, Bucarest a Paris do Oriente, Rio de Janeiro a Cidade Maravilhosa, Genebra a capital da Paz, Roma a Cidade das Sete Colinas, Milão a Capital da Moda, Viena a Cidade da Música entre outras, qual delas tem Grife? Nessa matéria interessante do JCNET sobre o aparecimento de vários Jacarés Papo Amarelo em apenas 24 horas, podemos dizer, seguramente, que Bauru é a única cidade mundial, quiçá universal, que tem grife, uma Torre Eiffel, Estátua da Liberdade e se transforma em Veneza (quando chove) tudo no mesmo lugar.

Daqui para a frente não seremos mais chamados de "Capital da Terra Branca", seremos a "Lacoste do Centro-Oeste Paulista". Yes, gringaiada, vocês podem ser maiores em tamanho e atrativos turísticos centenários e milenares, mas cidade com grife é só Bauru, orgulhem-se bauruenses.

Em tempo - antes de me criticarem dizendo que estou debochando, saibam que amo e respeito demais essa cidade e esse texto é apenas uma brincadeira para descontrairmos nesse triste momento político e financeiro que o Brasil se encontra.