O tradicional Desfile Cívico de Pederneiras, que leva milhares de pessoas às ruas todo mês de maio, ultrapassou as fronteiras do município e se tornou objeto de estudo científico. A estudante de História da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) Izabella Thomaz Lopes escolheu o evento como tema central de sua pesquisa acadêmica, analisando como a celebração contribui para a construção da memória coletiva e da identidade da cidade, sugerindo formalmente que a celebração seja reconhecida e protegida como Patrimônio Cultural Imaterial.

No início de dezembro, como parte fundamental da etapa de pesquisa de campo, a estudante foi recebida pela prefeita Ivana Bertolini (PSD). O encontro teve como objetivo a realização de uma entrevista baseada na metodologia de história oral, buscando compreender a visão da gestão pública sobre a manutenção e a importância dessa tradição popular.

Além da entrevista com a chefe do Executivo, Izabella realizou um mergulho no acervo histórico do município. As pesquisas foram conduzidas no Centro Cultural de Pederneiras, com o suporte técnico e acompanhamento da historiadora da Prefeitura, Anna Carolina Fonseca.