A Bracell realizou a doação de 14 kits completos com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) de combate a incêndios para a Defesa Civil de Piratininga. A entrega foi realizada na última quinta (18), na Casa de Agricultura do município. Entre os principais itens doados, bataclavas (acessórios com proteção térmica para cabeça a pescoço), óculos de ampla visão, além de luvas, calças e botinas apropriadas para atividades nesse tipo de ocorrência. Os equipamentos vão fortalecer a atuação e garantir mais segurança das equipes de combatentes em situações de emergência, especialmente durante o período de estiagem, quando o risco de incêndios aumenta na região.

Além da doação dos EPIs, a companhia também irá promover, em 2026, um treinamento técnico específico para os profissionais da Defesa Civil do município, contribuindo para a capacitação das equipes e o uso adequado dos equipamentos em ocorrências de incêndio.

Segundo Júlia Figueiredo, coordenadora de Relações Institucionais da Bracell, a iniciativa reafirma o compromisso da empresa com a segurança das pessoas, a integridade do território e a preservação ambiental. "A prevenção e o combate a incêndios são temas sensíveis para as comunidades, para o meio ambiente e para a Bracell. Ao apoiar a Defesa Civil de Piratininga com equipamentos e capacitação, fortalecemos a proteção das pessoas e do território onde atuamos", afirma.