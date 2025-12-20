Conhecida como a "mais premiada de Bauru", a Lotérica Cruzeiro do Sul segue consolidando seu histórico de grandes conquistas (incluindo prêmios principais e loterias especiais) com a ampliação do acesso dos apostadores ao oferecer também a compra de bolões oficiais pelo Marketplace da Caixa Econômica Federal, sem abrir mão do atendimento presencial, telefônico ou online.

Com 25 anos de história, a Lotérica Cruzeiro do Sul acumula números expressivos: já foram oito apostas vencedoras do prêmio principal, sendo cinco grandes prêmios pagos, incluindo três loterias especiais, além de mais de 40 clientes que se tornaram milionários ao longo do tempo.

Boa parte desses resultados vem de um diferencial estratégico: bolões oficiais da Caixa são montados pela lotérica com alto número de dezenas, a partir de simulações e estudos combinatórios, que permitem ao cliente participar de jogos robustos por meio de cotas acessíveis.

"O segredo está na estratégia. Trabalhamos com bolões de 16 a 20 dezenas na Lotofácil e de 6 a 20 dezenas na Mega-Sena. Assim, o cliente participa de apostas de alto valor dividindo o custo com outros cotistas, sempre com transparência e segurança", explica Paulo Arcolin, proprietário do estabelecimento. "Acredite na sua intuição e acredite na sua sorte", completa. Para o cliente Habib Georges Neto, além da estrutura acessível do estabelecimento, a fama pesa. "Essa é a lotérica que mais premia, por isso que venho aqui", destaca.

Para a Mega da Virada, Paulo Arcolin preparou um presente especial: na compra de qualquer bolão o cliente concorre a um Pix de R$ 1 mil, que será sorteado no dia 31 de dezembro. A recomendação da casa é apostar em bolões estruturados. "O bolão permite jogar com mais sequências numéricas por um valor menor, aumentando as chances de acerto", destaca a equipe.

Para a Mega da Virada, a expectativa é de crescimento ainda maior no fluxo de clientes. Por isso o atendimento da Lotérica nos dias 30 e 31 (terça e quarta), será exclusivamente para jogos. "Nós estaremos com seis caixas atendendo somente jogos. Então, se o cliente passar aqui na frente da Cruzeiro do Sul e vir uma fila, porque a gente sempre tem filas grandes, pode parar que o atendimento será muito rápido. Ele não precisa deixar de apostar na mais premiada, porque a fila vai andar. Pode ficar tranquilo", destaca o proprietário.

BOLÕES PELO MARKETPLACE E POR ENTREGADORES

Além do balcão e dos canais próprios, os clientes agora podem comprar cotas de bolões oficiais diretamente pelo aplicativo do Marketplace da Caixa, utilizando o código da Lotérica Cruzeiro do Sul: 014932. A plataforma oferece os mesmos bolões disponíveis na loja física, do mais simples aos de altas dezenas, com a garantia de cotas oficiais e recebimento do prêmio diretamente na Caixa.

Outra novidade é o envio, via Correio ou entregador, do bilhete das apostas feitas pelo whatsApp.

ESTRUTURA, SERVIÇOS E COMODIDADE

A Lotérica Cruzeiro do Sul oferece um ambiente amplo, organizado e acessível, com estacionamento, acessibilidade para cadeiras de rodas e atendimento humanizado. São cinco caixas em operação, com reforço para jogos em datas de maior procura, além de serviços como pagamento de contas, saques, depósitos, recargas de celular e bolões oficiais. O atendimento pode ser feito presencialmente, pelo telefone gratuito: 0800 000 2870, via WhatsApp: (14) 99711-0282, pelo site: https://lotericacruzeiro.com.br/ e pelo Marketplace da Caixa, com o código 014932.

"Nosso compromisso vai além de vender apostas. É oferecer uma experiência segura, transparente e responsável, com orientação para quem nunca jogou e opções que cabem no bolso", reforça Arcolin.

Mas as apostas não são as únicas preocupações da equipe da Lotérica. Pensando no bem-estar de seus clientes, o estabelecimento adotou praças na cidade: a rotatória das avenidas Orlando Ranieri e Jorge Zaiden (que está decorada com uma árvore de Natal), no Jardim Redentor, avenida Nações Unidas e Comendador José da Silva Martha. "Queremos cuidar dos clientes, acolher pessoas e proporcionar bem-estar para elas, que podem utilizar as praças que estão sempre bem cuidadas", destaca Paulo.

ENDEREÇO

A Lotérica Cruzeiro do Sul está localizada na avenida Cruzeiro do Sul, 11-33, Jardim Cruzeiro do Sul, ao lado do Pereirão. Referência regional e nacional, a casa segue atraindo apostadores de Bauru e de todo o Brasil, consolidando-se como sinônimo de sorte, credibilidade e inovação no setor lotérico.