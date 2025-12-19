Na manhã desta sexta-feira (19), equipes da Polícia Civil do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Setor de Inteligência (SI) de Iacanga, chefiadas pelo delegado Roberto Cabral Medeiros, prenderam o quinto integrante de uma associação criminosa cujos membros haviam sido detidos em outubro. O grupo era responsável pela venda e armazenamento de entorpecentes em uma residência localizada no Centro de Iacanga.

O homem, de 68 anos, foi preso após o avanço das investigações, que o identificaram como irmão de outro indivíduo detido na primeira operação. Ele realizou exame médico cautelar e será encaminhado à Cadeia Pública de Avaí, onde passará por audiência de custódia.

Uma mulher, apontada como integrante da associação criminosa e com histórico criminal desde 2019, não foi localizada durante a primeira operação, mas foi detida posteriormente e encontra-se presa preventivamente. Todos os envolvidos são moradores de Iacanga.

Relembre o caso