O Poder Judiciário determinou, em caráter liminar, a suspensão imediata da cassação do mandato da prefeita de Pirajuí, Rosalina Sônia dos Santos, a Rosa da Ambulância, ocorrida no último dia 12, e ordenou sua recondução ao cargo. A decisão foi proferida pelo juiz Saulo Mega Soares e Silva, da 2ª Vara da Comarca de Pirajuí, em ação anulatória movida pela própria prefeita contra a Câmara Municipal.

A cassação havia sido formalizada pela Câmara com base em acusações de contratação irregular por dispensa de licitação e suposto nepotismo. A prefeita, eleita para o mandato iniciado em 2025, alegou nulidades no processo político-administrativo, incluindo ausência de justa causa, cerceamento de defesa e impedimento de vereadores com interesse direto no resultado.

Na decisão, o magistrado reconheceu a presença de "fumus boni iuris" (plausibilidade jurídica do pedido) e "periculum in mora" (risco de dano irreparável), destacando que o Poder Judiciário pode, de forma excepcional, exercer controle de legalidade sobre atos políticos de cassação, especialmente quanto à existência de justa causa.