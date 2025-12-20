PPP e sociedade civil
Após a aprovação pela Câmara Municipal do projeto de lei (PL) que autoriza o governo municipal a fazer a concessão do lixo, entidades de classe da cidade, tendo à frente do Codese (Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Bauru), se organizam para reivindicar do governo mais discussão sobre o modelo que será adotado na futura Parceria Público-Privada (PPP).
Colaboração técnica
As entidades avaliam que no intervalo entre a aprovação do PL e a elaboração do edital de licitação, é possível contribuir tecnicamente para que o modelo a ser adotado seja o mais eficiente e racional possível. A prefeita Suéllen Rosim deverá receber em breve um ofício com a demanda por participação das entidades nesta etapa do processo. Além do Codese, participam, até o momento, a Assenag, Ciesp, Ordem dos Economistas, entre outros.
Com Kassab e Raquel
A prefeita Suéllen Rosim esteve no meio da última semana em São Paulo, no encontro do PSD Mulher. Foi na última quarta-feira (17), em evento coordenado pela ex-deputada Alda Marco Antonio. Mais tarde, Suéllen participou de um jantar na residência do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, ao lado da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra. Kassab tem dito a interlocutores que aposta muito em futura projeção nacional da prefeita de Bauru.
Suéllen com Estela
Por falar em Suéllen, ela e a sua maior crítica na política, a vereadora Estela Almagro (PT), sentaram-se, frente a frente, nos últimos dias, no Palácio das Cerejeiras. De forma cordial, o que as uniu foi o Bauru Basket e o ginásio Panela de Pressão. Esteve presente também o presidente do MDB, empresário Rodrigo Mandaliti. A proposta é que a prefeitura compre o ginásio, com parte do pagamento sendo a dívida que o Noroeste tem com a administração.
Vereadores com OAB
“As prerrogativas do Poder Legislativo são condições indispensáveis para a preservação do Estado Democrático de Direito e do equilíbrio entre os Poderes”. Com este mote, os vereadores Estela Almagro e José Roberto Segalla (União) estiveram na OAB, em reunião com o presidente, Thiago Tezani, e o vice-presidente da Ordem dos Advogados, Thiago Munaro. Foram pedir apoio à OAB contra o que consideram ilegal e inconstitucional na condução e interferência nos trabalhos do Poder Legislativo bauruense.
CEI e ausência
A primeira reunião da CEI da Sucata, na manhã desta sexta-feira (19), foi conduzida pelo presidente do colegiado, vereador Marcelo Afonso (PSD), e contou com a presença de mais cinco membros: Arnaldinho Ribeiro (Avante), Julio Cesar (PP), Edson Miguel (Republicanos), Estela Almagro (PT) e Márcio Teixeira (PL). O relator, Sandro Bussola (MDB), não esteve presente e foi criticado, principalmente por Estela. Ele viajou para Orlando, na Flórida (EUA).
Quem mais foi
Também estiveram no Plenário “Benedito Moreira Pinto”, na Câmara, os parlamentares Junior Lokadora (Podemos), Miltinho Sardin (PSD) e José Roberto Segalla (União Brasil). Assim como José Clemente Rezende, advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Bauru para acompanhar os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito que apura a venda de materiais inservíveis da Emdurb. A CEI fará diligências na Emdurb na próxima terça-feira (23), para começar a apuração dos fatos.