PPP e sociedade civil

Após a aprovação pela Câmara Municipal do projeto de lei (PL) que autoriza o governo municipal a fazer a concessão do lixo, entidades de classe da cidade, tendo à frente do Codese (Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Bauru), se organizam para reivindicar do governo mais discussão sobre o modelo que será adotado na futura Parceria Público-Privada (PPP).

Colaboração técnica

As entidades avaliam que no intervalo entre a aprovação do PL e a elaboração do edital de licitação, é possível contribuir tecnicamente para que o modelo a ser adotado seja o mais eficiente e racional possível. A prefeita Suéllen Rosim deverá receber em breve um ofício com a demanda por participação das entidades nesta etapa do processo. Além do Codese, participam, até o momento, a Assenag, Ciesp, Ordem dos Economistas, entre outros.

Com Kassab e Raquel

A prefeita Suéllen Rosim esteve no meio da última semana em São Paulo, no encontro do PSD Mulher. Foi na última quarta-feira (17), em evento coordenado pela ex-deputada Alda Marco Antonio. Mais tarde, Suéllen participou de um jantar na residência do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, ao lado da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra. Kassab tem dito a interlocutores que aposta muito em futura projeção nacional da prefeita de Bauru.