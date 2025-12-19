Uma loja situada na avenida João Meiado, no Centro de Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru), foi alvo de invasão e furto cometido por dois ladrões, que levaram do local três garrafas de vinho avaliadas em R$ 280 cada, um uísque de R$ 90 e uma vodka avaliada em R$ 80, além de uma quantia em dinheiro do caixa. O fato ocorreu na noite desta quinta-feira (18), e a dupla teria consumido os produtos.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), com base nas características dos indivíduos informadas pelo dono do estabelecimento, policiais militares localizaram e prenderam um dos suspeitos, de 37 anos, por volta das 2h desta sexta-feira (19), no número 100 da avenida Nossa Senhora Aparecida, também no Centro. O indivíduo confessou o furto e afirmou que ele e o comparsa, que até o momento não foi localizado, já haviam consumido as bebidas.

O BO foi registrado no Plantão Policial 24 horas de Bauru.