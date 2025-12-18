18 de dezembro de 2025
A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, publicou no Diário Oficial nesta quinta-feira (18) o resultado final do chamamento público do desfile das escolas de samba e blocos no Carnaval 2026. Uma reunião foi realizada nesta quinta-feira com as entidades participantes para a definição da ordem do desfile, na avenida Jorge Zaiden, nos dias 14 e 16 de fevereiro. O encontro teve a participação do secretário de Cultura, Roger Barude, e de representantes das seis escolas de samba e dois blocos habilitados para o desfile de Carnaval.

A licitação para a contratação da empresa responsável pela organização do desfile também já foi concluída, e a licitação para a contratação da empresa responsável pela montagem e desmontagem das arquibancadas será realizada em janeiro. Nos dois dias, o evento terá início às 19h30, com a Realeza do Carnaval, que será escolhida no final de janeiro. Em cada dia, vão desfilar um bloco e três escolas de samba.

A programação está sujeita a alterações, caso necessário. A entrada para o evento é gratuita. A seguir, a ordem do desfile.

Dia 14/02 (sábado)

19h30 - Realeza

20h – Bloco Unidos do Icarahy 
20h50 – Escola de Samba Dragões Unidos da Vila
22h – Escola de Samba Estrela do Samba de Tibiriçá
23h10 – Escola de Samba Mocidade Unida da Vila Falcão

Dia 16/02 (2ª feira)

19h30 - Realeza

20h – Bloco Fiel Macabra
20h50 – Escola de Samba Estação Primeiro de Agosto 
22h – Escola de Samba Tradição da Zona Leste 
23h10 – Escola de Samba Coroa Imperial da Grande Cidade

