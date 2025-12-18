Formado por mulheres da melhor idade, o Somos Vôlei Bauru fecha 2025 com um aproveitamento positivo de 89,7%. Em números absolutos, foram 70 vitórias em 78 jogos oficiais – e com direito a títulos.
O projeto foi campeão invicto do polo 10 da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado) nas três categorias em disputa: 45+, 58+ e 68+.
Os resultados credenciaram os elencos para a final estadual da Superliga em Itaquaquecetuba, em novembro, com mais de 60 equipes e 3,5 mil atletas. As bauruenses ficaram com o sexto lugar geral no 45+ e 58+.
O ano também teve a implantação de escolinha gratuita (que serviu de base para o início do 68+). A própria instalação do polo 10 da CBVA em Bauru – um dos 12 do Estado – foi outra conquista com participação direta do time.
Atuação social
“Procuramos desenvolver um trabalho relevante não só esportivamente, mas também socialmente”, comenta o técnico Carlos Lenta. “Foi, certamente, nosso melhor ano desde a implantação, em 2023”, destaca.
“Além das disputas e vitórias, era o nosso sonho montar uma escolinha. Ali, temos muitas mulheres com histórias de superação”, acrescenta a jogadora Claudete Magoga, 66 anos, que está na equipe desde o começo.
Idealizado pela Associação Garra de Tigre, o Somos Vôlei Bauru conta com patrocínio de Poloar Bauru, PCA Engenharia Térmica, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti e Concilig. Apoio: Espaço Georges e Semel (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer).