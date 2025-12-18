Formado por mulheres da melhor idade, o Somos Vôlei Bauru fecha 2025 com um aproveitamento positivo de 89,7%. Em números absolutos, foram 70 vitórias em 78 jogos oficiais – e com direito a títulos.

O projeto foi campeão invicto do polo 10 da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado) nas três categorias em disputa: 45+, 58+ e 68+.

Os resultados credenciaram os elencos para a final estadual da Superliga em Itaquaquecetuba, em novembro, com mais de 60 equipes e 3,5 mil atletas. As bauruenses ficaram com o sexto lugar geral no 45+ e 58+.