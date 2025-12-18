A Secretaria de Assistência Social divulgou nesta quinta-feira (18) que o CRAS do Jardim Europa precisou passar por uma mudança de endereço emergencial e provisória em razão de problemas estruturais identificados no prédio. Foram constatadas rachaduras e afundamento do piso, ocasionados por uma obra de terceiros em construção ao lado da unidade.

Com o objetivo de garantir a segurança dos usuários e dos servidores, foi necessária a transferência temporária para a rua Antônio Prudente, 1-148, no Jardim Estoril. O telefone para contato é o (14) 3227-5433. O funcionamento é de segunda a sexta-feira das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30.



A Secretaria de Assistência Social ressalta que a mudança definitiva da unidade já estava em fase de preparação, restando apenas a conclusão dos trâmites legais do contrato de locação para possibilitar a adequação da nova estrutura.