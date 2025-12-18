O trânsito de Bauru registrou, em média, um acidente com vítima a cada 7 horas e 21 minutos nas ruas e avenidas da cidade, considerando o período de 1 de janeiro a 31 de outubro de 2025, de acordo com dados da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb).

Segundo o levantamento, que contempla especificamente o perímetro urbano, nesses 304 dias do ano foram registrados 993 acidentes com vítimas, entre graves e leves, o que resulta em ao menos três casos por dia.

Em relação à somatória total, incluindo os que não deixaram pessoas feridas, foram 1.883 casos no mesmo período analisado. O número é um pouco menor em relação aos mesmos meses do ano passado, que registraram 1914.