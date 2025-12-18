Oito anos depois da assinatura da ordem de serviço para a construção do restaurante no Zoológico Municipal, finalmente, o espaço começará a comercializar refeições para o almoço, nesta sexta-feira (19). A informação foi divulgada pela Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), informa que o restaurante do Zoológico Municipal de Bauru vai começar a comercializar refeições no almoço nesta sexta-feira (19).

O restaurante foi inaugurado no ano passado, com investimentos realizados com recursos do Fundo de Manutenção e Ampliação do Zoológico Municipal, e já estava vendendo salgados, bolos, sucos e refrigerantes.

O horário de funcionamento do novo espaço para a venda de salgados, bolos, sucos e refrigerantes é o mesmo do Zoológico, que nos meses de janeiro, julho e dezembro é de segunda a sexta-feira das 8h às 16h, e aos sábados, domingos e feriados das 8h às 17h. Nos demais meses, o Zoo não abre às segundas-feiras.