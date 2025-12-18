Oito anos depois da assinatura da ordem de serviço para a construção do restaurante no Zoológico Municipal, finalmente, o espaço começará a comercializar refeições para o almoço, nesta sexta-feira (19). A informação foi divulgada pela Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), informa que o restaurante do Zoológico Municipal de Bauru vai começar a comercializar refeições no almoço nesta sexta-feira (19).
O restaurante foi inaugurado no ano passado, com investimentos realizados com recursos do Fundo de Manutenção e Ampliação do Zoológico Municipal, e já estava vendendo salgados, bolos, sucos e refrigerantes.
O horário de funcionamento do novo espaço para a venda de salgados, bolos, sucos e refrigerantes é o mesmo do Zoológico, que nos meses de janeiro, julho e dezembro é de segunda a sexta-feira das 8h às 16h, e aos sábados, domingos e feriados das 8h às 17h. Nos demais meses, o Zoo não abre às segundas-feiras.
Já a venda de pratos do almoço será realizada das 11h30 às 14h, em todos os dias com abertura do Zoológico. O restaurante terá o nome comercial de Varanda Zoo, e será gerenciado pela empresa RRX Fornecimento de Refeições Ltda, vencedora da licitação feita pelo município.
O espaço conta com uma ampla área, na parte interna do Zoológico, com som ambiente para proporcionar uma experiência agradável durante as refeições. A empresa vai vender pratos feitos, com opções também de pratos para crianças. A abertura do restaurante é uma conquista para o Zoológico, que possui agora com mais um espaço para atender os visitantes, em um dos pontos mais conhecidos de Bauru.
Histórico
A ordem de serviço para a construção do restaurante foi assinada em 2017, ainda na gestão do então prefeito Rodrigo Agostinho (PSB). Em seguida, o projeto enfrentou atrasos, rescisões contratuais e troca de empreiteiras, além de apontamentos do Tribunal de Contas do Estado (TCE).
O investimento final chegou a R$ 1,4 milhão, quase o dobro da previsão inicial de R$ 750 mil. Duas gestões depois, passando por Clodoaldo Gazzetta (PSDB) e chegando à atual prefeita Suéllen Rosim (PSD), o prédio foi entregue em março de 2024.
Na sequência, outro imbróglio: o restaurante virou o epicentro de uma controvérsia envolvendo a administração municipal e um empresário, que respondia pela cantina do local. Por fim, no final de outubro, a RRX Fornecimento de Refeições Ltda venceu o processo de licitação para explorar comercialmente o espaço.
Parque
O Zoológico Municipal de Bauru foi fundado em 1980, possui mais de 700 animais de diversas espécies, e possibilita a compra de ingressos de forma antecipada e online, além do pagamento por cartão de débito, crédito e pix. Os valores são R$ 7,00 para crianças a partir de 5 anos e adultos. A meia entrada custa R$ 3,50 para idosos, professores e estudantes, mediante comprovação. Crianças até 5 anos não pagam ingresso.
O parque investe de maneira permanente em inovação, sendo referência em reprodução de espécies ameaçadas de extinção e com educação ambiental como uma de suas principais ações junto ao público. O Zoológico modernizou o sistema de bilheteria nos últimos anos, e recebe mais de 300 mil visitantes por ano, de diferentes regiões do estado de São Paulo e de outras partes do País.
O Zoológico conta também com disponibiliza veículos elétricos para uso exclusivo prioritário de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O uso é exclusivo mediante agendamento prévio, com pelo menos dois dias de antecedência, pelo e-mail mobilidadezoobauru@gmail.com. As visitas com os carros elétricos acontecem em dois períodos, o primeiro das 9h às 11h, e o segundo das 14h às 16h. A condução é feita por funcionário do próprio Zoológico, garantindo a segurança e o conforto aos usuários. Em dias chuvosos, o uso dos veículos é avaliado de acordo com as condições climáticas para preservar a integridade dos visitantes. O Jardim Botânico também possui veículos elétricos para a mesma finalidade, com agendamento pelo e-mail jbbauru@gmail.com
O Zoológico Municipal fica na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), Km 232. Mais informações em www.zoobauru.com.br