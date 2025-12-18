A prefeita Suéllen Rosim (PSD) assinou nesta semana o convênio com a Caixa para a construção de uma área esportiva no Parque Santa Edwirges. Os recursos foram liberados pelo governo federal, dentro do PAC, no valor de R$ 1.462.500,00. Estiveram presentes o coordenador de Convênios da prefeitura, William Monteiro, o coordenador da Gigov da Caixa, Jairo Rubens de Oliveira Lisboa, e o superintendente da Caixa em Bauru, José Orlando Garla. A solicitação foi do deputado federal Maurício Neves, após indicação do vereador André Maldonado. O município realizará a licitação para a contratação da empresa que vai fazer as obras.

A área esportiva será na alameda Sócrates, onde já existe uma pista de skate. Serão construídos um campo society, uma quadra de basquete 3x3, playground, área de convivência, e no entorno uma pista de caminhada.

A proposta é transformar todo o espaço em um complexo para a prática esportiva e de lazer para a população da região do Parque Santa Edwirges.