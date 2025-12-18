18 de dezembro de 2025
PERDA TOTAL

Carro é consumido pelo fogo em avenida de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução Bauruzão Mil Grau
Chamas assustaram demais motoristas que passaram pelo local
Chamas assustaram demais motoristas que passaram pelo local

Um Fiat Uno branco foi completamente consumido por um incêndio, nesta quarta-feira (17), no quilômetro 1 da avenida Nações Norte, no sentido Centro-rodovia, próximo ao trevo da via com a pista Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru–Marília.

Segundo o que o JCNET apurou, o condutor foi surpreendido por fumaça decorrente de um suposto aquecimento no motor. Ele teria deixado o carro sem se ferir.

O fogo, no entanto, atingiu todo o automóvel, que sofreu perda total. A imagem chamou atenção nas redes sociais, por onde circulou.

