Um Fiat Uno branco foi completamente consumido por um incêndio, nesta quarta-feira (17), no quilômetro 1 da avenida Nações Norte, no sentido Centro-rodovia, próximo ao trevo da via com a pista Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru–Marília.

Segundo o que o JCNET apurou, o condutor foi surpreendido por fumaça decorrente de um suposto aquecimento no motor. Ele teria deixado o carro sem se ferir.

O fogo, no entanto, atingiu todo o automóvel, que sofreu perda total. A imagem chamou atenção nas redes sociais, por onde circulou.