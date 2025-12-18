A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel), informa que os estádios do município ficarão fechados a partir de segunda-feira (22) para manutenção, com previsão de reabertura no dia 31 de março. Neste período, os estádios receberão a manutenção do gramado e da estrutura, como vestiários, banheiros e arquibancadas, para que estejam em boas condições no início das competições do ano que vem, tanto aquelas organizadas pela Semel – Copa Semel de Futebol Amador, Copa Golden Master de Futebol e Copa Big Boys, como também pela Liga Bauruense de Futebol Amador (LBFA).

Os estádios Waldemar de Brito, na Vila Ipiranga, e Zenzo Kikuti, no Distrito de Tibiriçá, são mantidos pela Semel, no entanto não serão fechados para manutenção.

REFORMAS E OBRAS

Neste ano, a Semel concluiu a reforma do estádio Horácio Alves Cunha, no Jardim Bela Vista, que recebeu melhorias e pintura nas arquibancadas, recuperação dos banheiros, novos alambrados entre a arquibancada e o campo, e ainda foram combatidas as pragas do gramado, com posterior adubação e rolo de compactação, além da concretagem da calçada e limpeza de áreas externas e internas. O estádio foi liberado na última semana, com a realização da final da LBFA. Ainda neste ano, a Semel voltou a usar o estádio Nelson Reginato do Canto, no Jardim Redentor, que recebeu melhorias na arquibancada, banheiros e no gramado.

O estádio José Carlos Galvão de Moura, no Núcleo Gasparini, recebeu melhorias e também foi liberado para os jogos neste ano. Já para o ano que vem, a previsão é de liberação do estádio Toninho Guerreiro, no Mary Dota. O estádio Sylvio de Magalhães Padilha, o Padilhão, na Vila Giunta, vai seguir com obras para adequação na estrutura. Os investimentos buscam manter as praças esportivas em boas condições para as equipes e torcedores, aproveitando o período em que as competições não estão sendo realizadas.