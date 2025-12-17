Estiveram presentes o presidente da Unimed Bauru, Marcus Vinícius Marques; o diretor superintendente, Christiano de Giacomo Carneiro; o diretor administrativo, Gregório de Lima de Souza; o diretor superintendente do Hospital Unimed Bauru, Roberson Antequera Moron; o diretor técnico do Hospital Unimed Bauru, João Luiz B. Trentini; e o diretor técnico do Centro de Diagnóstico Unimed (CDU), Roger Tédde Mansano.

A Unimed Bauru realizou nesta segunda-feira (15) a cerimônia de Tempo de Casa, no Alameda Rodoserv Center, em reconhecimento aos colaboradores que completaram 10, 15, 20, 25, 30 e 35 anos de atuação nas diferentes unidades da cooperativa.

A primeira fala da noite foi do diretor superintendente do Hospital Unimed Bauru, Roberson Antequera Moron, agradecendo o compromisso, a dedicação e o empenho dos colaboradores, ressaltando também a estabilidade emocional e profissional demonstrada diante da pressão natural do ambiente hospitalar. Segundo ele, esses fatores são essenciais para garantir a excelência dos serviços prestados pela unidade.

Em seguida, o diretor administrativo da Unimed Bauru, Gregório de Lima de Souza, enfatizou a importância da parceria entre os médicos cooperados e os colaboradores. “Essa união entre os médicos cooperados e cada um de vocês, que estão no dia a dia fazendo a cooperativa acontecer, é essencial. Hoje é um dia de celebração, de renovar as energias e olhar para o próximo ano com o objetivo de crescer e nos desenvolvermos juntos”, destacou.

Encerrando as falas, o presidente da Unimed Bauru, Marcus Vinícius Marques, refletiu sobre a relevância do convívio harmonioso e do trabalho em equipe. “Isso é muito importante entre nós: a forma como nos tratamos. Gostaria de agradecer a cada um, porque todos têm um papel fundamental nos nossos resultados. Hoje a Unimed Bauru é uma das que mais se destacam no Sistema Unimed e vocês é que elevam nossa cooperativa ao nível de excelência!”, finalizou.

Os colaboradores homenageados participaram de um jantar especial com a Diretoria no Alameda Rodoserv Center e receberam um voucher com valores em dinheiro para uso próprio.