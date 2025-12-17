Foi disputado na Universidade Católica de Brasília o 35º Campeonato Brasileiro de Kung Fu, maior evento da modalidade no país e último do calendário de 2025, com destaque para os atletas de Bauru, que levaram oito representantes à competição e conquistaram seis medalhas no pódio. O evento reuniu centenas de competidores de todos os estados, que disputaram vagas para a seleção brasileira de 2026.

A equipe da Associação Garra de Tigre de Kung Fu/Semel/Ecovita (AGTKF) contou com atletas de três estados. Além do time bauruense, dois competidores de Santa Catarina e um de Alagoas reforçaram a delegação.

Richard Leutz, um dos atletas, competiu em três categorias e conquistou duas medalhas de ouro, em Mãos Livres e Arma Curta, além de uma prata em Armas Duplas. Na categoria infantil, os estreantes Artur Agulhari e Pedro Redondo conquistaram ouro em Mãos do Sul, enquanto Noah Leutz ficou com a prata em Armas Duplas.