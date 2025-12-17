Foi disputado na Universidade Católica de Brasília o 35º Campeonato Brasileiro de Kung Fu, maior evento da modalidade no país e último do calendário de 2025, com destaque para os atletas de Bauru, que levaram oito representantes à competição e conquistaram seis medalhas no pódio. O evento reuniu centenas de competidores de todos os estados, que disputaram vagas para a seleção brasileira de 2026.
A equipe da Associação Garra de Tigre de Kung Fu/Semel/Ecovita (AGTKF) contou com atletas de três estados. Além do time bauruense, dois competidores de Santa Catarina e um de Alagoas reforçaram a delegação.
Richard Leutz, um dos atletas, competiu em três categorias e conquistou duas medalhas de ouro, em Mãos Livres e Arma Curta, além de uma prata em Armas Duplas. Na categoria infantil, os estreantes Artur Agulhari e Pedro Redondo conquistaram ouro em Mãos do Sul, enquanto Noah Leutz ficou com a prata em Armas Duplas.
Nas provas de Taolu, Laís Irene Pereira obteve prata em Mãos Livres de Hung Gar, e Luciano Estevam conquistou bronze na mesma categoria. Já na luta de Shuaijiao, Everton Fernandes, da categoria até 90 quilos, sagrou-se tricampeão brasileiro, mantendo a invencibilidade de longa data.
Os atletas da AGTKF de Santa Catarina e Alagoas também se destacaram, somando quatro medalhas, sendo três de ouro com José Augusto Silva Júnior e um bronze com Mariana Vargas.
A Confederação Brasileira de Kung Fu deve divulgar no início de 2026 a convocação para o processo seletivo da seleção nacional. Ao menos dez atletas da Associação Garra de Tigre de Kung Fu devem ser chamados, número recorde para a entidade, visando competições internacionais ao longo do ano.