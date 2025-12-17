Integrar os órgãos que respondem por ações de prevenção a incêndios e segurança e construir uma agenda para o próximo ano, levando informação e ações a todos os municípios paulistas. Essa foi a proposta do Fórum Inovação no Enfrentamento aos Incêndios Florestais e Segurança no Campo, promovido pelo Departamento de Sustentabilidade da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), que reuniu órgãos estaduais e entidades do setor produtivo num primeiro grande encontro.
O presidente da Faesp, Tirso Meirelles, fez a abertura do evento ao lado dos diretores Pedro Lucchesi e Marcio Vassoler, ressaltou ao coronel Cássio Araújo de Freitas, da Secretaria de Segurança Pública, a necessidade de uma maior integração entre os setores do governo, garantindo assim uma resposta rápida diante de qualquer problema. “A união de esforços é muito importante para resolvermos pontos em comum”.
O coronel Cassio falou da preocupação em especializar grupos para atuar no Interior do Estado, atendendo as necessidades específicas do meio rural. “Reuniões locais, como estão sendo programadas pela Faesp para o próximo ano, são importantes. É preciso conhecer as lideranças do campo”, disse o coronel, reiterando a importância do projeto de seminários nas mais diversas regiões do Estado.
“Sabemos que os crimes em área rural afetam não apenas o homem do campo, mas se estendem para a mesa do brasileiro, já que impactam na produção. Embora representem apenas 2% das ocorrências, têm potencial para desestabilizar o setor produtivo. Precisamos, por exemplo, ver com as empresas de máquinas a possibilidade de rastreamento dos equipamentos, como forma evitar roubos. Sabemos que o bandido vai onde está mais fácil”, frisou o coronel Leandro Carlos Navarro, comandante da Polícia Ambiental.
O superintendente da Senar-SP, Mario Biral, lembrou que todas as discussões precisam ser revertidas em informação para o produtor. Biral chegou a sugerir cartilhas práticas sobre segurança, uma vez que a entidade já promove cursos voltados às normas de combate a incêndios. “Precisamos ser práticos e levar essas informações aos produtores rurais, para que eles entendam seu papel em todo o processo”.
Temas como a crise hídrica, que deve se fortalecer em 2026, foi abordada pela major Michele Cesar, diretora de Monitoramento da Defesa Civil do Estado de São Paulo, enquanto o subcomandante do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, João Henrique Coste, falou da aproximação do Corpo de Bombeiros com o Ministério Público e a necessidade de uma cooperação maior entre os diversos setores em prol de um problema comum. Ele comemorou a lei que permite a contratação de brigadistas ambientais temporários, que permitirá reforçar o efetivo do Corpo de Bombeiros no interior do Estado.
O presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, André Santos Pereira, ressaltou a necessidade dos produtores registrarem os boletins de ocorrência quando ocorrerem incêndios e crimes nas suas propriedades , documento que serve para resguardar seus direitos.
Plano de Segurança
O gerente de Departamento de Sustentabilidade, José Luiz Fontes, está programando para 2026 um total de seminários sobre incêndios florestais; segurança no campo e sobre controle populacional do javali. A proposta é estabelecer um diagnóstico, para formulação de planos de gestão de riscos nas diferentes regiões do Estado, tendo os Sindicatos Rurais protagonizando esse processo contando com o apoio das instituições representadas nesta reunião.
“O objetivo desses eventos será aproximar o produtor dos responsáveis pela segurança e prevenção e combate aos sncêndios nos imóveis rurais, a fim de criar um canal de comunicação que promova a adoção das medidas necessárias conferindo pronta resposta às ocorrências que surgirem. Somos cobrados pelo homem do campo, que quer se sentir seguro. As ações precisam ser sempre integradas, inclusive com os produtores”, adiantou Fontes.
Participaram ainda do Fórum o coordenador do Programa Agro SP+Seguro, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento (SAA), José Luis Mingheti Costa e a técnica Carol Matos; João Thiago Wohrath Mele, da Coordenadoria de Fiscalização e Gestão Processual da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil); o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, André Santos Pereira; o diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag), Cláudio Junior Oliveira; o secretário de Segurança de São Roque, coronel Carlos Alberto Sardilli; o coronel Marcos de Paula, especialista em gestão de riscos; e a mediação ficou a cargo do coronel Alexandre Souza.