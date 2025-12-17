Integrar os órgãos que respondem por ações de prevenção a incêndios e segurança e construir uma agenda para o próximo ano, levando informação e ações a todos os municípios paulistas. Essa foi a proposta do Fórum Inovação no Enfrentamento aos Incêndios Florestais e Segurança no Campo, promovido pelo Departamento de Sustentabilidade da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), que reuniu órgãos estaduais e entidades do setor produtivo num primeiro grande encontro.

O presidente da Faesp, Tirso Meirelles, fez a abertura do evento ao lado dos diretores Pedro Lucchesi e Marcio Vassoler, ressaltou ao coronel Cássio Araújo de Freitas, da Secretaria de Segurança Pública, a necessidade de uma maior integração entre os setores do governo, garantindo assim uma resposta rápida diante de qualquer problema. “A união de esforços é muito importante para resolvermos pontos em comum”.

O coronel Cassio falou da preocupação em especializar grupos para atuar no Interior do Estado, atendendo as necessidades específicas do meio rural. “Reuniões locais, como estão sendo programadas pela Faesp para o próximo ano, são importantes. É preciso conhecer as lideranças do campo”, disse o coronel, reiterando a importância do projeto de seminários nas mais diversas regiões do Estado.