SANTA CRUZ

Presa por desvio milionário, ex-tesoureira cumprirá pena em casa

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Sueli Feitosa enfrenta sérios problemas de saúde, apontam laudos
Sueli Feitosa enfrenta sérios problemas de saúde, apontam laudos

A ex-tesoureira da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, Sueli Feitosa, deixou a unidade prisional onde estava detida e passou a cumprir prisão domiciliar, após decisão judicial baseada em problemas de saúde. Condenada por envolvimento em um esquema de desvio milionário de recursos públicos, ela teve o pedido analisado após a realização de perícia médica.

Segundo informações divulgadas pela página do IBTV, laudos técnicos apontaram um quadro clínico considerado grave, o que levou o Judiciário a entender que a condenada atende aos requisitos legais para o cumprimento da pena em regime domiciliar.

A decisão estabelece que Sueli Feitosa deverá permanecer em recolhimento domiciliar em tempo integral, podendo sair apenas em situações estritamente necessárias para acompanhamento e tratamento médico. A ex-tesoureira também está obrigada a comparecer em juízo sempre que for intimada e a comunicar previamente qualquer mudança de endereço.

O caso é um dos mais emblemáticos da história recente de Santa Cruz do Rio Pardo, envolvendo desvios milionários dos cofres públicos e provocando forte repercussão e indignação entre os moradores do município.

O benefício concedido pela Justiça está condicionado ao cumprimento rigoroso das determinações impostas. Em caso de descumprimento das regras, a prisão domiciliar poderá ser revogada, com o retorno da condenada ao sistema prisional.

