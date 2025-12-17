A ex-tesoureira da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, Sueli Feitosa, deixou a unidade prisional onde estava detida e passou a cumprir prisão domiciliar, após decisão judicial baseada em problemas de saúde. Condenada por envolvimento em um esquema de desvio milionário de recursos públicos, ela teve o pedido analisado após a realização de perícia médica.

Segundo informações divulgadas pela página do IBTV, laudos técnicos apontaram um quadro clínico considerado grave, o que levou o Judiciário a entender que a condenada atende aos requisitos legais para o cumprimento da pena em regime domiciliar.

A decisão estabelece que Sueli Feitosa deverá permanecer em recolhimento domiciliar em tempo integral, podendo sair apenas em situações estritamente necessárias para acompanhamento e tratamento médico. A ex-tesoureira também está obrigada a comparecer em juízo sempre que for intimada e a comunicar previamente qualquer mudança de endereço.