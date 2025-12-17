Policiais civis da Delegacia de Investigações Criminais (Deic) de Bauru prenderam, no município, nesta quarta-feira (17), o rapaz apontado como autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 29 de novembro, quando um adolescente de 17 anos foi baleado na cabeça, na rua Benedito Vieira, na Vila São Paulo. O suspeito foi localizado no Parque Jaraguá, onde estiveram equipes da Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH), da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e do Grupo de Operações Especiais (GOE).

De acordo com o delegado Cledson Nascimento, titular da DIH, os policiais cumpriram mandado de prisão temporária contra o jovem, de 19 anos, que já havia sido preso em março, na posse de um revólver calibre 38. Na ocasião, ele foi liberado pela Justiça de Bauru, na audiência de custódia.

O estado de saúde do adolescente alvejado não foi informado.

Disputa de território