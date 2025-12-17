Policiais civis da Delegacia de Investigações Criminais (Deic) de Bauru prenderam, no município, nesta quarta-feira (17), o rapaz apontado como autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 29 de novembro, quando um adolescente de 17 anos foi baleado na cabeça, na rua Benedito Vieira, na Vila São Paulo. O suspeito foi localizado no Parque Jaraguá, onde estiveram equipes da Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH), da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e do Grupo de Operações Especiais (GOE).
De acordo com o delegado Cledson Nascimento, titular da DIH, os policiais cumpriram mandado de prisão temporária contra o jovem, de 19 anos, que já havia sido preso em março, na posse de um revólver calibre 38. Na ocasião, ele foi liberado pela Justiça de Bauru, na audiência de custódia.
O estado de saúde do adolescente alvejado não foi informado.
Disputa de território
De acordo com as investigações, discussões envolvendo grupos rivais que disputam espaço no Parque Jaraguá culminaram em agressões físicas e, posteriormente, em disparo de arma de fogo contra a vítima. Segundo o delegado, o suspeito foi preso sem oferecer resistência.
A Polícia Civil também cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços de outros investigados envolvidos nesta disputa de território no bairro. Em um barraco, inclusive, foi localizada grande quantidade de drogas, atribuídas a um rapaz de 18 anos, que não estava no local, e à irmã dele, de 15 anos. No imóvel, também foram apreendidas munições de calibre 38.
A adolescente foi encaminhada ao Plantão Policial, enquanto a prisão do adulto foi solicitada no inquérito policial.