Um adolescente de 17 anos foi baleado na cabeça durante uma discussão ocorrida em via pública, na Vila São Paulo, em Bauru, na madrugada deste sábado (29). A tentativa de homicídio foi registrada no plantão da Polícia Civil, onde o celular do jovem ficou apreendido para que o caso seja investigado.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), policiais militares da Base Sudeste foram acionados via Centro de Operações da PM (Copom), por volta das 2h, após denúncia de que um indivíduo havia sido atingido por disparos de arma de fogo. Ao chegar no endereço indicado, a equipe encontrou o adolescente caído na rua, inconsciente e com ferimentos provocados por tiro na cabeça.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento imediato e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro Central. Uma testemunha relatou à polícia que houve uma discussão na rua Benedito Vieira seguida por três disparos de arma de fogo. Depois, dois indivíduos fugiram do local a pé.