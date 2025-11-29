29 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
VIOLÊNCIA

Adolescente é baleado na cabeça durante briga em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Um adolescente de 17 anos foi baleado na cabeça durante uma discussão ocorrida em via pública, na Vila São Paulo, em Bauru, na madrugada deste sábado (29). A tentativa de homicídio foi registrada no plantão da Polícia Civil, onde o celular do jovem ficou apreendido para que o caso seja investigado.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), policiais militares da Base Sudeste foram acionados via Centro de Operações da PM (Copom), por volta das 2h, após denúncia de que um indivíduo havia sido atingido por disparos de arma de fogo. Ao chegar no endereço indicado, a equipe encontrou o adolescente caído na rua, inconsciente e com ferimentos provocados por tiro na cabeça.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento imediato e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro Central. Uma testemunha relatou à polícia que houve uma discussão na rua Benedito Vieira seguida por três disparos de arma de fogo. Depois, dois indivíduos fugiram do local a pé.

A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia. Também consta no BO que a ocorrência será analisada pela Delegacia de Investigações Criminais (Deic) para que os suspeitos sejam identificados e a motivação do crime, esclarecida.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários