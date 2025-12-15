15 de dezembro de 2025
SUSTO

Veículo cai em córrego de Complexo Esportivo, em Bauru

Por Júlio César Andrucioli | Especial para o JCNET
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Rede Sociais
Carro caiu no Complexo Esportivo Rosa Branca, inaugurado no ano passado, em Bauru.

Uma caminhonete caiu, na tarde desta segunda-feira (15), no Córrego da Grama que passa pelo Complexo Esportivo Rosa Branca, inaugurado no ano passado, em Bauru. Depois de 2h30, o veículo foi removido do local.

Conforme a reportagem apurou, a caminhonete foi estacionada por uma condutora na rua José Portela e desceu desgovernada porque ela não teria puxado o freio de mão. O veículo, então, entrou no espaço de lazer, bateu na célula de proteção da canalização e caiu de ‘bico’ no curso d’água, embora a parte traseira tenha ficado presa na estrutura, como se o carro estivesse pendurado.

No momento do acidente, não havia ninguém dentro da caminhonete. Apesar do susto, não houve feridos. Um guincho foi acionado para remover o veículo do local, trabalho acompanhado por moradores das imediações e curiosos, que se surpreenderam com o caso.

Porém, na primeira tentativa, o cabo de aço se rompeu, impossibilitando a remoção imediata da caminhonete que, por fim, foi removida. Uma viatura do Corpo de Bombeiros esteve no local.

