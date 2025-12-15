Policiais civis da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (15), um homem de 23 anos pelos crimes de receptação qualificada e tráfico de drogas, em Bauru. A ação ocorreu em um ferro-velho clandestino.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado foi surpreendido no local portando porções de crack e maconha, utilizadas como forma de pagamento na aquisição de produtos de origem criminosa, principalmente cabos e fios de cobre provenientes de furtos. No estabelecimento, os policiais localizaram fios de cobre oriundos de cabos telefônicos que, segundo o próprio suspeito, eram recebidos em troca de drogas.

O material apreendido foi identificado como pertencente a uma empresa de telefonia e posteriormente restituído ao representante da companhia. Ainda no ferro-velho, foram encontrados cadeados e torneiras adquiridos mediante o pagamento de R$ 27 ou o equivalente a três pedras de crack. Já o cobre era comprado para revenda por valores entre R$ 40 e R$ 50, ou de quatro a cinco pedras de crack, conforme a qualidade do material.