Karatê Cidadão do BTC conquista medalhas e o Top 4 no Paulista

Equipe obteve no tatame oito premiações de ouro, duas de prata e 11 de bronze; são 29 competidores classificados para a etapa final
O Projeto Karatê Cidadão, desenvolvido no Bauru Tênis Clube com apoio da Semel, conquistou mais 21 medalhas em uma etapa do Campeonato Paulista da modalidade, desta vez na cidade de Hortolândia. As lutas aconteceram no Ginásio Poliesportivo Victor Savala. A equipe betecista somou oito premiações de ouro, duas de prata e 11 de bronze.

Além disso, a equipe ficou na quarta colocação geral entre 83 associações de todo o Estado de São Paulo que disputaram o estadual. Um grande feito, destacou a diretoria do clube.

O Projeto Karatê Cidadão classificou 29 competidores para a etapa final do Paulista, nas modalidades kata e kumite.

Fundado em 2021 no BTC, o Projeto Karatê Cidadão tem como objetivo promover a prática da arte marcial aliada à formação de cidadãos e à valorização de princípios como respeito e disciplina. O professor responsável é José Henrique Camilo, e as aulas são gratuitas no BTC.

