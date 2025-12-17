A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realiza nesta quarta-feira (17) o evento ‘Adote um Amigo’, das 17h às 21h, na feira livre do Parque Vitória Régia. O evento integra o Programa ‘Amigo Caramelo’ e tem como objetivo incentivar a adoção responsável

A população poderá adotar cães filhotes, que foram resgatados de situações de maus tratos e abandono, e agora esperam um novo lar onde poderão receber amor e carinho. Os animais estão vacinados e vermifugados, e a pasta disponibilizará junto aos novos tutores a castração no período adequado.

Para adotar, é necessário ter 18 anos ou mais, apresentar um documento pessoal com foto e comprovante de residência. Vale sempre lembrar que adotar um pet é um ato de amor, mas também de responsabilidade, e que abandono e maus tratos são crimes passíveis de reclusão e multa.