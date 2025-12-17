A conexão entre a psicologia clínica-comunitária e a pedagogia das diversas inteligências abre caminhos para a quebra de esgotamento crônico, com reflexo a um sentido maior de existência.

A rotina institucional de uma Creche Escola e a missão de uma Congregação Religiosa têm algo em comum: ambos os espaços existem para cuidar e para promover a aprendizagem. Seja ela espiritual através da dimensão noética, de valores, seja infantil, pois capazes de estruturarem o desenvolvimento psicossocial das crianças, uma vez que são fundamentais para a formação da identidade, das emoções e das habilidades de interação. Cuidar de bebês, de crianças bem pequenas, cuidar de famílias, cuidar da comunidade. No entanto, quem vive diariamente essa entrega pode enfrentar silenciosamente um desgaste emocional profundo.

A síndrome de burnout, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde - OMS como doença ocupacional, tem sido estudada em diferentes contextos. No caso da vida religiosa, pesquisas recentes, como a da Irmã Profa. Dra.Veridiana Kiss, vice-reitora da Unisagrado, intitulada “A Prevenção do burnout na vida consagrada feminina no Brasil” (2025) revelam que o esgotamento emocional também atravessa os muros dos conventos e das comunidades educativas.