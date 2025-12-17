O Hospital Irmandade da Casa Pia São Vicente de Paulo, localizado na região de São Manuel, e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) receberam, nesta terça-feira (16), da Secretaria de Estado da Saúde (SES), a placa “Aqui tem Tabela SUS”. As duas unidades integram a região do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Bauru e são parceiras do programa Tabela SUS Paulista.

A iniciativa identifica hospitais que realizam procedimentos por meio do programa estadual, que complementa os repasses federais do Sistema Único de Saúde (SUS) e possibilita que hospitais filantrópicos recebam até cinco vezes mais pelos atendimentos realizados.

Até setembro deste ano, a SES destinou aproximadamente R$ 4,7 milhões à Irmandade da Casa Pia São Vicente de Paulo. Já o Hospital das Clínicas de Botucatu recebeu cerca de R$ 151,3 milhões em recursos provenientes do programa.