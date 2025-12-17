Recesso na Câmara

Nesta terça-feira (16), teve início o período de recesso parlamentar da Câmara Municipal de Bauru, que vai até o dia 31 de janeiro do próximo ano. Durante este período, os atendimentos acontecerão em dias úteis, das 8h às 12h, na sede do Legislativo, localizada na Praça Dom Pedro II, no centro da cidade, ou através do telefone: (14) 3235-0600 e do e-mail: portal@bauru.sp.leg.br.

O expediente

Não haverá expediente na Casa de Leis para trabalhos internos e atendimentos ao público externo nos dias 24, 26 e 31 de dezembro e 2 de janeiro de 2025 (pontos facultativos). Já nos dias 25 de dezembro (Natal) e 1 de janeiro (Ano Novo), que são feriados nacionais, a Câmara estará fechada. A primeira sessão ordinária de 2026 ocorrerá no dia 2 de fevereiro.

Ainda tem sessão

Contudo, apesar do recesso oficial, a 46ª e última sessão ordinária de 2025 precisa terminar. Ela foi suspensa às 21h45 desta segunda-feira (15) e será retomada nesta quarta-feira (17), às 8h. Das 47 matérias listadas para discussão, oito foram analisadas pelo plenário até o momento da suspensão.