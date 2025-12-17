Recesso na Câmara
Nesta terça-feira (16), teve início o período de recesso parlamentar da Câmara Municipal de Bauru, que vai até o dia 31 de janeiro do próximo ano. Durante este período, os atendimentos acontecerão em dias úteis, das 8h às 12h, na sede do Legislativo, localizada na Praça Dom Pedro II, no centro da cidade, ou através do telefone: (14) 3235-0600 e do e-mail: portal@bauru.sp.leg.br.
O expediente
Não haverá expediente na Casa de Leis para trabalhos internos e atendimentos ao público externo nos dias 24, 26 e 31 de dezembro e 2 de janeiro de 2025 (pontos facultativos). Já nos dias 25 de dezembro (Natal) e 1 de janeiro (Ano Novo), que são feriados nacionais, a Câmara estará fechada. A primeira sessão ordinária de 2026 ocorrerá no dia 2 de fevereiro.
Ainda tem sessão
Contudo, apesar do recesso oficial, a 46ª e última sessão ordinária de 2025 precisa terminar. Ela foi suspensa às 21h45 desta segunda-feira (15) e será retomada nesta quarta-feira (17), às 8h. Das 47 matérias listadas para discussão, oito foram analisadas pelo plenário até o momento da suspensão.
O que foi aprovado
Entre os assuntos apreciados, foram aprovados Projetos de Lei de iniciativa do Poder Executivo que tratam de desafetação de área institucional, benefício de adicional de insalubridade para servidores das gerências do Samu e das unidades de Urgência e Emergência, transposição de recursos orçamentários e repasses financeiros no âmbito do Prêmio Excelência Educacional 2024.
Polêmica da vez
A sessão foi suspensa durante a discussão do Projeto de Lei que autoriza o município de Bauru contratar com a Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia, no valor de R$ 111 milhões, para obras de infraestrutura, asfalto acima de tudo.
Suéllen X Gislaine
A crise na Emdurb com as denúncias sobre destinação de parte do telhado e luminárias, que culminou com a instalação de uma CEI na Câmara Municipal, teria deixado a prefeita Suéllen Rosim (PSD) muito irritada e quem estaria pagando o pato seria a presidente da empresa pública, Gislaine Magrini, segundo apurou a coluna. A prefeita teria tido uma conversa com Gislaine em tons mais severos.
Onda de furtos 1
A necessidade de enfrentar a onda de furtos em Bauru tem como uma das medidas possíveis a notificação e destinação correta de prédios abandonados, principalmente no Centro da cidade. Esta foi uma das demandas resultantes da Audiência Pública realizada na manhã desta terça-feira (16), na Câmara Municipal.
Onda de furtos 2
Proponente da providência junto aos proprietários, o vereador Junior Rodrigues (PSD) solicitou que a Secretaria Municipal de Aprovação de Projetos estude medidas para notificar imóveis desocupados que, segundo ele, têm favorecido ocupações irregulares e ampliado problemas de segurança, especialmente pela atuação de dependentes químicos. Leia matéria completa no link https://sampi.net.br/bauru/noticias/2949289/politica/2025/12/vereador-pede-notificacao-de-predios-abandonados-em-bauru