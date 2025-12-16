A necessidade de enfrentar a onda de furtos em Bauru tem como uma das medidas possíveis a notificação e destinação correta de prédios abandonados, principalmente no Centro da cidade. Esta foi uma das demandas resultantes da Audiência Pública realizada na manhã desta terça-feira (16), na Câmara Municipal. Proponente da providência junto aos proprietários, o vereador Junior Rodrigues (PSD) solicitou que a Secretaria Municipal de Aprovação de Projetos estude medidas para notificar imóveis desocupados que, segundo ele, têm favorecido ocupações irregulares e ampliado problemas de segurança, especialmente pela atuação de dependentes químicos.

A audiência reuniu representantes do Poder Judiciário (juiz Josias Martins de Almeida Junior, coordenador da Vara Regional de Garantias), forças de segurança (major Norberto, coordenador operacional do 4º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar; Flávio Kitazume, coordenador de Políticas de Segurança e Monitoramento da Prefeitura), Mário Lobo, coordenador de fiscalização da Secretaria Municipal de Aprovação de Projetos; e outras secretarias municipais para discutir a onda de furtos registrada no município e buscar soluções integradas. Também participaram os vereadores Junior Lokadora (Podemos), Sandro Bussola (MDB) e Miltinho Sardin (PSD).

Convocados para o encontro, estiveram presentes a secretária municipal de Assistência Social, Lúcia Rosim; a secretária municipal de Aprovação de Projetos, Rafaela Foganholi; o secretário municipal de Saúde, Márcio Cidade Gomes; e o secretário municipal de Governo, Renato Purini, além de técnicos da assistência social.