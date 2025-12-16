CEI da Sucata

A Câmara Municipal de Bauru aprovou na tarde desta segunda-feira (15) a instauração de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar denúncias de desvio de bens inservíveis e sucatas (luminárias e telhado) pertencentes à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Emdurb). A CEI será formada por 5 vereadores da base de apoio do governo municipal e 2 da oposição.

A base da CEI

Após uma votação em plenário que liberou a tramitação do pedido, mesmo com o protocolo sendo feito depois das 10h30, horário-limite previsto no Regimento Interno da Casa, a CEI foi instalada e será composta por Márcio Teixeira (PL), Marcelo Afonso (PSD), Sandro Bussola (MDB), Edson Miguel (Republicanos), Julio Cesar (PP), Estela Almagro (PT) e Arnaldinho Ribeiro (Avante). O presidente da CEI será Marcelo Afonso e o relator, Sandro Bussola.

‘Sacada de mestre’

O aumento de 5 para 7 vereadores partiu de uma sugestão do vereador Segalla, votado e aprovado em plenário. Segalla foi cumprimentado posteriormente por pessoas que estavam no Legislativo por ter tido a ‘sacada de mestre’ de sugerir a ampliação e colocar na CEI dois vereadores de oposição (Estela e Marcio Teixeira), quando na formação original não havia nenhum.