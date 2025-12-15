A Câmara Municipal de Bauru aprovou na tarde desta segunda-feira (15) a instauração de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar denúncias de desvio de bens inservíveis e sucatas pertencentes à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Emdurb). A CEI será formada por 5 vereadores da base de apoio do governo municipal e 2 da oposição.

Após uma votação em plenário que liberou o pedido, mesmo após ele ter dado entrada após às 10h30, horário-limite previsto no Regimento Interno da Casa, a CEI foi instalada e será composta por Márcio Teixeira (PL), Marcelo Afonso (PSD), Sandro Bussola (MDB), Edson Miguel (Republicanos), Julio Cesar (PP), Estela Almagro (PT) e Arnaldo Ribeiro (Avante). O presidente da CEI será Marcelo Afonso e o relator, Sandro Bussola. O aumento de 5 para 7 vereadores partiu de uma sugestão do vereador Segalla, votada e aprovada em plenário.

A iniciativa foi da vereadora Estela Almagro (PT) e teve 18 assinaturas ao pedido (a dela própria, Márcio Teixeira, Eduardo Borgo, Junior Rodrigues, Marcelo Afonso, José Roberto Segalla, Arnaldinho Ribeiro, Cabo Helinho, André Maldonado, Jr. Lokadora, Pastor Bira, Natalino da Pousada, Julio Cesar, Edson Miguel, Dario Dudário, Emerson Construtor, Milton Sardin e Beto Móveis).