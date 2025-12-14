A adolescente Júlia Agostinho Lopes Iglesias, 15 anos, que morreu após um acidente de bicicleta no Parque Linear “Vereador Oswaldo Moreira Pagani”, às margens do Ribeirão Lavapés, em Botucatu, foi sepultada neste domingo (14), na cidade de Nova Odessa.
A jovem caiu de uma bicicleta em movimento na tarde da tarde da última quinta-feira, (11), de acordo com o site Acontece Botucatu. Segundo o boletim de ocorrência, bateu a cabeça na queda.
Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital das Clínicas de Botucatu, onde exames constataram sangramento intracraniano. Apesar dos esforços das equipes médicas, o quadro clínico se agravou devido ao aumento da pressão intracraniana, evoluindo para uma parada cardiorrespiratória. Manobras de reanimação foram realizadas por cerca de 45 minutos, mas não houve resposta.
O óbito foi confirmado na última sexta-feira (12), provocando grande comoção. A ocorrência foi registrada como morte acidental pela Polícia Civil, com o boletim sendo lavrado por um amigo da família, já que os familiares não tinham condições emocionais de comparecer à delegacia naquele momento.
Estudante da Escola Estadual Pedro Torres e crismanda na Catedral, a adolescente era conhecida e querida pela comunidade escolar e religiosa. Desde a confirmação da morte, diversas homenagens vêm sendo prestadas por amigos, colegas, professores e familiares, que destacam sua alegria, luz e presença marcante.