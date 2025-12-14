Uma equipe do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prendeu, na noite deste sábado (13), na avenida Rodrigues Alves, no Centro de Bauru, o homem suspeito de tentar matar a própria tia usando um copo térmico quebrado.

Ele utilizou os estilhaços (lâminas) para ferir violentamente a cabeça da vítima, inclusive abrindo um ‘buraco no crânio dela’, segundo detalhou a corporação. O crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (12), no Parque Jaraguá. Algumas fotos circularam em grupos de WhatsApp e no Instagram.

Segundo o Baep, os policiais estavam em patrulhamento quando receberam informações de que o indivíduo procurado pela Justiça estaria escondido em um imóvel do Centro. A equipe se deslocou ao local e, após vistoria, localizou o indivíduo e o identificou. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O suspeito não resistiu à prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.