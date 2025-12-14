15 de dezembro de 2025
ESTILHAÇO DE COPO

Baep prende homem que tentou matar a própria tia em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Bruno Freitas/Arquivo JCNET
Viatura do Baep na base da corporação
Viatura do Baep na base da corporação

Uma equipe do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prendeu, na noite deste sábado (13), na avenida Rodrigues Alves, no Centro de Bauru, o homem suspeito de tentar matar a própria tia usando um copo térmico quebrado.

Ele utilizou os estilhaços (lâminas) para ferir violentamente a cabeça da vítima, inclusive abrindo um ‘buraco no crânio dela’, segundo detalhou a corporação. O crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (12), no Parque Jaraguá. Algumas fotos circularam em grupos de WhatsApp e no Instagram.

Segundo o Baep, os policiais estavam em patrulhamento quando receberam informações de que o indivíduo procurado pela Justiça estaria escondido em um imóvel do Centro. A equipe se deslocou ao local e, após vistoria, localizou o indivíduo e o identificou. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O suspeito não resistiu à prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

A tentativa de feminicídio gerou grande comoção nas redes sociais nos últimos dias, com a divulgação de detalhes do crime pelos filhos da vítima, empenhados em encontrar o autor. O estado de saúde da tia dele não foi divulgado, mas era considerado grave.

