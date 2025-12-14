A chuva de forte intensidade registrada na manhã deste domingo (14) provocou alagamento nas imediações da avenida Comendador José da Silva Martha, no cruzamento com a avenida José Vicente Aiello e com a rua Benevenuto Tiritan, nas proximidades da Praça Cláudio Sacomandi, em Bauru.

Pelo local, veículos foram atingidos e o Corpo de Bombeiros foi acionado. O Rio Bauru também transbordou e tomou as pistas da avenida Nuno de Assis. O Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb está no local orientando motoristas. Quem trafega pela rua Araújo Leite sentido a Nuno de Assis deve virar na altura do Santuário Nossa Senhora Aparecida, pois não é possível atravessar a Nuno de Assis.

Também não é possível acessar o viaduto Nicola Avallone, conhecido como 'viaduto inacabado', por conta da inundação.