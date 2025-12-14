15 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ATENÇÃO

Trecho da Comendador fica alagado e Rio Bauru transborda; VÍDEOS

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais
É preciso evitar o trecho, orienta Defesa Civil
É preciso evitar o trecho, orienta Defesa Civil

A chuva de forte intensidade registrada na manhã deste domingo (14) provocou alagamento nas imediações da avenida Comendador José da Silva Martha, no cruzamento com a avenida José Vicente Aiello e com a rua Benevenuto Tiritan, nas proximidades da Praça Cláudio Sacomandi, em Bauru.

Pelo local, veículos foram atingidos e o Corpo de Bombeiros foi acionado. O Rio Bauru também transbordou e tomou as pistas da avenida Nuno de Assis. O Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb está no local orientando motoristas. Quem trafega pela rua Araújo Leite sentido a Nuno de Assis deve virar na altura do Santuário Nossa Senhora Aparecida, pois não é possível atravessar a Nuno de Assis.

Também não é possível acessar o viaduto Nicola Avallone, conhecido como 'viaduto inacabado', por conta da inundação.

A Defesa Civil orienta os motoristas a redobrarem a atenção e, sempre que possível, evitarem os trechos conhecidos por apresentar riscos de alagamento.
Apenas neste domingo, a cidade registrou 55,1 milímetros de água, segundo dados de Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet) da Unesp.

LEIA MAIS:

Rio Bauru transborda, mas carros tentam atravessar a avenida Nuno de Assis
Rio Bauru transborda, mas carros tentam atravessar a avenida Nuno de Assis
GOT orienta o trânsito na Nuno de Assis, tomada pelas águas do Rio Bauru
GOT orienta o trânsito na Nuno de Assis, tomada pelas águas do Rio Bauru
Rio Bauru transborda
Rio Bauru transborda
Imagem do Rio Bauru de cima do viaduto da 13 de Maio
Imagem do Rio Bauru de cima do viaduto da 13 de Maio
Pedestre estuda observa inundação em Bauru
Pedestre estuda observa inundação em Bauru

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários