A Defesa Civil de Bauru emitiu alerta neste fim de semana devido às chuvas contínuas registradas entre a noite de sexta-feira (12) e este domingo (14), que deixaram o solo encharcado e aumentaram o risco de deslizamentos de terra em áreas suscetíveis da cidade. O órgão também chama atenção para a possibilidade de afundamento do solo, além de quedas de árvores e muros, e orienta a população a manter atenção redobrada.

De acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), o volume acumulado de chuva no sábado (13) foi de aproximadamente 39 milímetros. Neste domingo, até o momento da medição, foram registrados 16 milímetros no município.

Próximos dias

Para segunda-feira (15), a condição de instabilidade continua no Estado, principalmente no setor Oeste, onde o dia começa com áreas de chuva, além de trovoadas isoladas. Nas demais regiões, há previsão de sol entre nuvens, com chuvas mais intensas a partir da tarde.