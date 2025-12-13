A proposta da prefeita de Bauru Suéllen Rosim (PSD) junto ao governo do Estado de captar água do Rio Tietê por meio de uma parceria público-privada (PPP) orçada em R$ 1 bilhão, anunciada como solução estrutural para o abastecimento, foi considerada como uma alternativas de alto valor para garantir segurança hídrica ao município pelo hidrogeólogo Ricardo Hirata, professor titular da USP e considerado um dos maiores especialistas do mundo em águas subterrâneas, durante audiência pública convocada pelo vereador Junior Rodrigues (PSD).

No entanto, na mesma oportunidade, o especialista deixa claro que o custo não é o único condicionante para uma escolha. Para ele, todas as soluções devem ser avaliadas em termos de custo-benefício, sendo a eleita aquela que melhor atender aos interesses da sociedade local. Tal opinião, inclusive, foi compartilhada pelo Presidente do DAE, João Carlos Viegas da Silva, também presente à audiência.

Hirata, também coordenador do Projeto Sacre, afirmou que um novo complexo de poços seria uma saída mais rápida e de menor custo, destacando que o estudo realizado na cidade já mapeou áreas aptas a receber o novo campo de poços. Para ele, como tanto a pesquisa de pré-viabilidade da transposição das águas do rio Tietê quanto a da Sacre ainda não foram concluídas, ainda não é possível indicar a melhor alternativa para a solução definitiva aos problemas de falta d’água em Bauru.