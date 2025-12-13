14 de dezembro de 2025
AFIRMA ESPECIALISTA

Perfurar novos poços seria uma alternativa à captação no Tietê

da Redação
Tempo de leitura: 3 min
Divulgação
Titular da USP, Ricardo Hirata diz que Sacre mapeou áreas para novo complexo de poços
Titular da USP, Ricardo Hirata diz que Sacre mapeou áreas para novo complexo de poços

A proposta da prefeita de Bauru Suéllen Rosim (PSD) junto ao governo do Estado de captar água do Rio Tietê por meio de uma parceria público-privada (PPP) orçada em R$ 1 bilhão, anunciada como solução estrutural para o abastecimento, foi considerada como uma alternativas de alto valor para garantir segurança hídrica ao município pelo hidrogeólogo Ricardo Hirata, professor titular da USP e considerado um dos maiores especialistas do mundo em águas subterrâneas, durante audiência pública convocada pelo vereador Junior Rodrigues (PSD).

No entanto, na mesma oportunidade, o especialista deixa claro que o custo não é o único condicionante para uma escolha. Para ele, todas as soluções devem ser avaliadas em termos de custo-benefício, sendo a eleita aquela que melhor atender aos interesses da sociedade local. Tal opinião, inclusive, foi compartilhada pelo Presidente do DAE, João Carlos Viegas da Silva, também presente à audiência.

Hirata, também coordenador do Projeto Sacre, afirmou que um novo complexo de poços seria uma saída mais rápida e de menor custo, destacando que o estudo realizado na cidade já mapeou áreas aptas a receber o novo campo de poços. Para ele, como tanto a pesquisa de pré-viabilidade da transposição das águas do rio Tietê quanto a da Sacre ainda não foram concluídas, ainda não é possível indicar a melhor alternativa para a solução definitiva aos problemas de falta d’água em Bauru.

RECARGA

Ao apresentar os dados do Sacre, ele detalhou que a Bacia do Rio Batalha reúne um combo de problemas: assoreamento provocado pela supressão de matas ciliares, crescente competição por água entre agricultura, condomínios e o abastecimento urbano, além da constatação de que não há água suficiente para todas as atividades no período seco. O quadro se agrava com a ineficiência no sistema de distribuição, que perde 45% da água antes de chegar nas residências, e com a contaminação do Aquífero Bauru.

Hirata também afirmou que Bauru precisa adotar práticas de "cidade esponja", ampliando a infiltração da água da chuva e reforçando a recarga subterrânea, fundamental para o futuro do Aquífero Guarani, que deve ser preservado como reserva estratégica.

O Projeto Sacre (Soluções Integradas de Água para Cidades Resilientes) estuda as porções altas das bacias dos rios Batalha e Bauru para indicar soluções contra crises hídricas, que tendem a se intensificar com as mudanças climáticas.

Bauru foi escolhida por enfrentar episódios recorrentes de falta de água e por usar, simultaneamente, águas superficiais e subterrâneas, o que aumenta a complexidade do sistema e o interesse científico.

Já em relação às águas subterrâneas, Hirata destacou que o Aquífero Bauru também está contaminado por nitrato e outras substâncias emergentes. Situação que inviabiliza a perfuração de poços de até 30 metros de profundidade.

Cenário diferente daquele detectado no caso do Aquífero Guarani. Por ser mais profundo, ele tem uma barreira natural à contaminação. Porém, a recarga (recomposição do volume de água) é mais lenta.

O investimento necessário para a perfuração de poços para alcançá-lo também tende a aumentar com o passar do tempo, pois, em longo prazo, o processo de recarga será afetado pelas mudanças climáticas, demandando bombas mais potentes e, consequentemente, mais gastos com energia elétrica. O coordenador do Sacre chegou a citar que, hoje, o funcionamento de um poço abastecido pelo Aquífero Guarani chega a R$ 120 mil mensais. Para Hirata, a cidade precisa se preocupar em preservar o Aquífero Guarani. Trata-se de uma estratégia fundamental para trazer segurança hídrica às gerações futuras.

