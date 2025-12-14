Com chips implantados no cérebro, pombos estão sendo controlados e testados como biodrones na Rússia. Segundo a agência estatal RIA Novosti, a empresa russa Neiry inseriu chips no cérebro de pombos. Esses eletrodos são conectados a um pequeno dispositivo preso às costas da ave, uma espécie de "mochila", alimentada por energia solar.

De acordo com a empresa, o sistema permite controlar remotamente o voo dos animais. Por meio de estímulos enviados aos implantes, seria possível induzir o pombo a voar na direção desejada.

"Graças ao neurochip, o operador pode controlar o pássaro enviando instruções de voo, assim como acontece com drones convencionais. Não é necessário treinamento: qualquer animal se torna controlável remotamente após a operação."