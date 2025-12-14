Do motorista que desrespeita as regras do trânsito ao estabelecimento que funciona com som acima do permitido; das festas clandestinas que ignoram qualquer autorização à queima de fogos proibidos por uma lei nunca regulamentada: a cena se repete em Bauru e revela um traço crescente de desrespeito e de indiferença coletiva às normas básicas de convivência urbana. A falta de uma estrutura maior de fiscalização que dê conta do avanço acelerado das transgressões em várias áreas reforçam a sensação de que desrespeitar regras, hoje, não causa constrangimento nem consequência para grande parte das pessoas.

O resultado dessa combinação aparece em todos os setores da vida cotidiana: trânsito cada vez mais caótico, vizinhanças conflituosas, a ocupação irregular das ruas e passeios públicos em praças e avenidas e uma avalanche de reclamações que expõem a falência da ideia da vida em comunidade. Só na esfera do barulho, há em média um caso de perturbação do sossego a cada 2h30, diariamente.

DENÚNCIAS