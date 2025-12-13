A Faculdade de Medicina da USP em Bauru (FMBRUSP) acaba de alcançar mais um marco para o ensino médico e para a saúde pública da região. A instituição teve aprovados todos os 12 programas de residência médica solicitados à Comissão Nacional de Residência Médica, ampliando de forma significativa sua atuação na formação de especialistas e passando a contar com 15 programas de residência, número que posiciona a unidade como referência regional e interregional.

Com a aprovação, a FMBRUSP passa a ofertar residências em Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Clínica Médica, Saúde da Família e Comunidade, Medicina de Urgência e Emergência, Medicina Intensiva, Medicina Intensiva Pediátrica, Oftalmologia, Neurologia e Radiologia e Diagnóstico por Imagem, além de Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria, e mantém programas já existentes em Cirurgia Craniofacial, Anestesiologia e Otorrinolaringologia. Parte dessas especialidades foi instalada já neste ano, ampliando de imediato a capacidade formativa da instituição.

Segundo o diretor da FMBRUSP, professor José Sebastião dos Santos, a conquista representa muito mais do que a ampliação do número de vagas. “A USP criou em Bauru uma escola médica no contexto do programa Mais Médicos. Agora, damos um novo passo ao estruturar uma verdadeira Escola de Especialistas, alinhada às diretrizes do Mais Especialistas e às necessidades reais do Sistema Único de Saúde”, afirmou.

Formação integrada ao SUS e à rede regional