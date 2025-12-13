A Faculdade de Medicina da USP em Bauru (FMBRUSP) acaba de alcançar mais um marco para o ensino médico e para a saúde pública da região. A instituição teve aprovados todos os 12 programas de residência médica solicitados à Comissão Nacional de Residência Médica, ampliando de forma significativa sua atuação na formação de especialistas e passando a contar com 15 programas de residência, número que posiciona a unidade como referência regional e interregional.
Com a aprovação, a FMBRUSP passa a ofertar residências em Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Clínica Médica, Saúde da Família e Comunidade, Medicina de Urgência e Emergência, Medicina Intensiva, Medicina Intensiva Pediátrica, Oftalmologia, Neurologia e Radiologia e Diagnóstico por Imagem, além de Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria, e mantém programas já existentes em Cirurgia Craniofacial, Anestesiologia e Otorrinolaringologia. Parte dessas especialidades foi instalada já neste ano, ampliando de imediato a capacidade formativa da instituição.
Segundo o diretor da FMBRUSP, professor José Sebastião dos Santos, a conquista representa muito mais do que a ampliação do número de vagas. “A USP criou em Bauru uma escola médica no contexto do programa Mais Médicos. Agora, damos um novo passo ao estruturar uma verdadeira Escola de Especialistas, alinhada às diretrizes do Mais Especialistas e às necessidades reais do Sistema Único de Saúde”, afirmou.
Formação integrada ao SUS e à rede regional
Os programas de residência serão desenvolvidos academicamente na FMBRUSP e, de forma operacional, em uma ampla rede de serviços de saúde de Bauru e região, envolvendo unidades municipais, estaduais, filantrópicas e privadas que integram o SUS. Entre os campos de prática estão o HC Bauru/Centrinho, Hospital Estadual, Hospital de Base, Maternidade Santa Izabel, Instituto Lauro de Souza Lima, Sorri Bauru, Hospital Amaral Carvalho, Hospital Unimed, Instituto de Olhos de Bauru, além da atenção primária e especializada dos municípios de Agudos e Bauru e dos Hospitais das Clínicas de Botucatu e Ribeirão Preto.
A formação dos residentes terá duração média entre três e seis anos, a depender da especialidade, e inclui estágios em serviços de diferentes níveis de complexidade. “O objetivo é formar especialistas com excelência técnica, ética e compromisso profissional, capazes de garantir a integralidade do cuidado aos pacientes”, destacou José Sebastião.
Com a ampliação, a FMBRUSP poderá receber até 63 novos residentes por ano, fortalecendo a assistência em áreas estratégicas e contribuindo diretamente para a redução de vazios assistenciais no interior paulista. Para o diretor, o diferencial do projeto está na articulação regional. “Construímos uma ampla aliança envolvendo serviços públicos, suplementares e privados. Essa integração é fundamental para formar profissionais comprometidos com a atenção integral à saúde e com a realidade do SUS”, pontuou.
Encerrando, José Sebastião ressaltou que o desafio agora é garantir a excelência dos programas. “Vamos trabalhar muito para dar qualidade a essas escolas de formação e, em breve, agendar uma grande celebração. Esta conquista é coletiva e representa um avanço concreto para a USP, para Bauru e para toda a região”, concluiu.