Até um tempo atrás tinha-se a impressão de que o conhecimento fosse como um túnel, quanto mais se iluminava o túnel mais aumentava a parte clara e diminuía a escura. A complexidade aumenta com o avanço da tecnologia e do conhecimento e por conta disso, hoje ocorre exatamente o oposto: quanto mais se ilumina, mais se alarga a área escura.

Blaise Pascal (século XVII) dizia que o conhecimento é como uma esfera, quanto maior seu volume, maior é o contato com o desconhecido. Pode-se dizer que, na medida que a ilha do conhecimento se expande, mais se expande suas praias sobre o mar desconhecido que, além de infinito se torna cada vez mais profundo.

Nos deparamos com o conceito de complexidade quando, quanto mais se sabe mais aumenta nossa consciência de que é preciso saber ainda mais. Isso acontece quando se estuda ou no trabalho e pode provocar dois comportamentos: ou você se torna um curioso e tenta aprender e/ou entender cada vez mais sobre sua profissão, ou se sente oprimido, retrocede ao passado ou ainda, recolhe-se na lamentação.