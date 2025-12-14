15 de dezembro de 2025
OPINIÃO

Zoo-ilógico

Por José Francisco Gimenez Camilo | Esp. Linguagens da Arte - CEUMA USP.
| Tempo de leitura: 1 min
Ao findar novembro, as redes sociais e mídias diversas pipocaram imagens e reações às mais insólitas, por que não bizarras. Postagens e notícias que não mais nos causam perplexidades.

Seria IA.? Fake news? Real?

Os fatos. Um jovem, após peripécias mil, decidiu concretizar um sonho ou pesadelo: Domar um leão! Até tentou viver um safari. Voar à África, a bordo e escondido ao trem de pouso de uma aeronave! Sem sucesso!

Mas a paraíba reservava-lhe outros planos. Então, com a destreza peculiar de sua juventude, superou 6 metros do muro, e com a leveza de homem-aranha, desceu, receoso, mas determinado ao fatídico território. Em uma estreia trágica. Sem chicotes. Sem bancos. Cadeiras, apenas e unicamente o insano desejo: o domar leões!

Bastou, leona e seu faro aguçado pressentir perigo à vista, mais que depressa, aguardou o momento oportuno de ataque. Sem volta. Só. Desprotegido. Vaquerinho sucumbiu aos primeiros golpes. Mais do que previsível. Vilã? Sacrificá-la? Instinto selvagem, seria mais plausível. Leona vive.

Vaquerinho não teve a mesma sorte.

Dezembro em curso, restando-nos afugentar os leões de cada dia!

"Coragem, é o que a vida quer da gente." (Graciliano Ramos)

