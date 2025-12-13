Em um confronto marcado por alternâncias constantes e alto nível de tensão, o Sesi/Bauru superou o Guarulhos por 3 sets a 2 na noite deste sábado (13), no ginásio Paulo Skaf, em Bauru (SP), pela décima rodada do turno da Superliga Masculina 2025/2026. A vitória veio após um tie-break memorável, encerrado em 34 a 32, coroando uma partida de quase três horas. Os parciais foram de 26/28, 25/23, 19/25, 25/19 e 34/32.
O resultado teve impacto direto na classificação. A equipe bauruense deixou a oitava posição e assumiu o sétimo lugar, mantendo-se firme na disputa por uma vaga no G8, zona que garante presença na Copa do Brasil. Já o Guarulhos perdeu a oportunidade de retornar ao G4, mas somou um ponto importante e avançou da sexta para a quinta colocação.
Dentro de quadra, o time visitante começou mais consistente e controlou o primeiro set, apesar da reação final do Sesi/Bauru. Um lance revisado pelo árbitro de vídeo, que apontou toque no bloqueio, mudou o rumo da parcial e permitiu ao Guarulhos fechar em 28 a 26. A resposta dos donos da casa veio no set seguinte, com maior equilíbrio e vitória por 25 a 23, antes de o Guarulhos voltar a se impor no terceiro set, vencendo por 25 a 19.
Com a derrota parcial, o técnico Anderson Rodrigues apostou em mudanças que se mostraram decisivas. As entradas de Pedro, Luiz Fernando e do levantador Bender deram nova dinâmica ao Sesi/Bauru, que igualou o confronto no quarto set e levou a decisão ao tie-break. No set final, após trocas sucessivas de vantagens e match points, um bloqueio de Pedro garantiu o triunfo bauruense. Bryan e Armoa, pelo Guarulhos, anotaram 29 pontos cada, enquanto Marcos foi o maior pontuador do Sesi/Bauru, com 26. O troféu VivaVôlei ficou com Bender, destaque da virada.