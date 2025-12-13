Em um confronto marcado por alternâncias constantes e alto nível de tensão, o Sesi/Bauru superou o Guarulhos por 3 sets a 2 na noite deste sábado (13), no ginásio Paulo Skaf, em Bauru (SP), pela décima rodada do turno da Superliga Masculina 2025/2026. A vitória veio após um tie-break memorável, encerrado em 34 a 32, coroando uma partida de quase três horas. Os parciais foram de 26/28, 25/23, 19/25, 25/19 e 34/32.

O resultado teve impacto direto na classificação. A equipe bauruense deixou a oitava posição e assumiu o sétimo lugar, mantendo-se firme na disputa por uma vaga no G8, zona que garante presença na Copa do Brasil. Já o Guarulhos perdeu a oportunidade de retornar ao G4, mas somou um ponto importante e avançou da sexta para a quinta colocação.

Dentro de quadra, o time visitante começou mais consistente e controlou o primeiro set, apesar da reação final do Sesi/Bauru. Um lance revisado pelo árbitro de vídeo, que apontou toque no bloqueio, mudou o rumo da parcial e permitiu ao Guarulhos fechar em 28 a 26. A resposta dos donos da casa veio no set seguinte, com maior equilíbrio e vitória por 25 a 23, antes de o Guarulhos voltar a se impor no terceiro set, vencendo por 25 a 19.