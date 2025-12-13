14 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
REINCIDÊNCIA

Venda de cocaína perto de escola leva à prisão em Lençóis

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

A suspeita de comercialização de drogas nas proximidades de uma unidade de ensino mobilizou a Guarda Civil Municipal, em Lençóis Paulista.  A ocorrência foi registrada na última quarta-feira (11), durante patrulhamento de rotina realizado nas imediações da escola, área considerada sensível por conta da circulação diária de estudantes.

De acordo com o boletim policial, os agentes avistaram um indivíduo em atitude suspeita, mexendo em uma muda de planta na calçada ao lado da instituição. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi abordado pouco depois. Durante a revista pessoal, foram encontrados dinheiro em espécie e um telefone celular.

Na sequência, os agentes retornaram ao local onde o suspeito havia sido visto e localizaram um saco plástico contendo 42 pinos com substância semelhante à cocaína, já fracionados e prontos para a venda. O material foi apreendido e encaminhado para perícia.

O laudo do Instituto de Criminalística confirmou que a substância se tratava de cocaína. Diante dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Ainda segundo os registros, o homem já havia sido preso em fevereiro desse ano pelo mesmo tipo de crime. A reincidência e a suspeita de atuação contínua no comércio ilegal de drogas, especialmente em região próxima a uma escola, pesaram na decisão judicial pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários