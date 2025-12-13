A suspeita de comercialização de drogas nas proximidades de uma unidade de ensino mobilizou a Guarda Civil Municipal, em Lençóis Paulista. A ocorrência foi registrada na última quarta-feira (11), durante patrulhamento de rotina realizado nas imediações da escola, área considerada sensível por conta da circulação diária de estudantes.

De acordo com o boletim policial, os agentes avistaram um indivíduo em atitude suspeita, mexendo em uma muda de planta na calçada ao lado da instituição. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi abordado pouco depois. Durante a revista pessoal, foram encontrados dinheiro em espécie e um telefone celular.

Na sequência, os agentes retornaram ao local onde o suspeito havia sido visto e localizaram um saco plástico contendo 42 pinos com substância semelhante à cocaína, já fracionados e prontos para a venda. O material foi apreendido e encaminhado para perícia.