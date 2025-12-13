Policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE), ligado à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas durante patrulhamento preventivo na região do Núcleo Fortunato Rocha Lima.

A abordagem ocorreu em uma esquina do bairro, onde o suspeito foi flagrado comercializando entorpecentes. Com ele, os policiais apreenderam 26 porções de cocaína, 11 porções de crack e uma quantia em dinheiro.

Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado à sede da Deic, onde permaneceu à disposição da Justiça. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e aguarda a realização da audiência de custódia.