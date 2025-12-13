A Policia Militar prendeu neste sábado (13), no Poupatempo em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), um indivíduo que compareceu ao local para regularizar seu documento de identidade acabou sendo preso, após a confirmação de um mandado de prisão em aberto.

Os policiais militares que atendiam a ocorrência foram acionados via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), para averiguar a situação do homem, que se dirigiu ao posto para realizar a renovação do seu RG.

Durante a averiguação, foi confirmado que ele era procurado pela justiça com mandado de prisão em regime semiaberto, tendo sido emitido em 22 de novembro de 2024. O motivo da prisão é relacionado ao crime previsto no artigo 21 da Lei 3.688/41 (praticar agressões físicas sem causar lesão corporal).