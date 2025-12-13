14 de dezembro de 2025
CHUVAS EM BAURU

Chuvas causam erosões e dificultam acesso às Chácaras Bauruenses

Por Priscila Medeiros | da Redação
Tempo de leitura: 1 min
As chuvas registradas em Bauru neste sábado  (13) provocaram danos no acesso ao bairro Chácaras Bauruenses, especialmente na entrada pela alça 336 da rodovia Marechal Rondon. O trecho apresenta erosões e acúmulo de lama, dificultando a passagem de veículos.

Diante da situação, a Defesa Civil Municipal orienta os motoristas a utilizarem o outro acesso, pela avenida José Sandrin, conhecida como estrada do IPMet, que oferece melhores condições de tráfego. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento já foi acionada para recuperar a via o mais breve possível.

Dados do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet) da Unesp apontam que, somente neste sábado (13), o volume de chuva acumulado chegou a 38 milímetros desde a meia-noite.

As precipitações elevaram o nível da lagoa de captação do Rio Batalha para 3,55 metros, acima do nível considerado ideal, de 3,20 metros, para abastecer os cerca de 100 mil moradores que dependem do manancial.

A situação resultou no transbordamento de água na área posterior do reservatório,  conforme a reportagem apurou.

A previsão do IPMet indica que o tempo segue instável em todo o estado de São Paulo, com céu nublado, pancadas de chuva, trovoadas isoladas, descargas elétricas e rajadas ocasionais de vento. Para este domingo (14), a instabilidade deve continuar.

