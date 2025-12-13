As chuvas registradas em Bauru neste sábado (13) provocaram danos no acesso ao bairro Chácaras Bauruenses, especialmente na entrada pela alça 336 da rodovia Marechal Rondon. O trecho apresenta erosões e acúmulo de lama, dificultando a passagem de veículos.

Diante da situação, a Defesa Civil Municipal orienta os motoristas a utilizarem o outro acesso, pela avenida José Sandrin, conhecida como estrada do IPMet, que oferece melhores condições de tráfego. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento já foi acionada para recuperar a via o mais breve possível.

Dados do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet) da Unesp apontam que, somente neste sábado (13), o volume de chuva acumulado chegou a 38 milímetros desde a meia-noite.