A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), informa que nos meses de dezembro e janeiro, durante as férias escolares, o Zoológico Municipal de Bauru e o Jardim Botânico estarão abertos ao público também às segundas-feiras.

O Zoológico estará aberto de segunda a sexta-feira das 8h às 16h, e aos sábados, domingos e feriados das 8h às 17h. O Jardim Botânico também funcionará todos os dias, das 8h às 16h. Os dois parques não abrirão somente no feriado de Natal, no dia 25 de dezembro, e no feriado de Ano Novo, no dia 1 de janeiro.



Os parques municipais representam uma boa opção de lazer durante o período de férias escolares, e com o funcionamento também às segundas-feiras, amplia os serviços oferecidos aos visitantes de Bauru e da região que procuram por diversão.