A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), informa que nos meses de dezembro e janeiro, durante as férias escolares, o Zoológico Municipal de Bauru e o Jardim Botânico estarão abertos ao público também às segundas-feiras.
O Zoológico estará aberto de segunda a sexta-feira das 8h às 16h, e aos sábados, domingos e feriados das 8h às 17h. O Jardim Botânico também funcionará todos os dias, das 8h às 16h. Os dois parques não abrirão somente no feriado de Natal, no dia 25 de dezembro, e no feriado de Ano Novo, no dia 1 de janeiro.
Os parques municipais representam uma boa opção de lazer durante o período de férias escolares, e com o funcionamento também às segundas-feiras, amplia os serviços oferecidos aos visitantes de Bauru e da região que procuram por diversão.
O Zoológico possui mais de 700 animais de diversas espécies, e possibilita a compra de ingressos de forma antecipada e online, além do pagamento por cartão de débito, crédito e pix. Os valores são R$ 7,00 para crianças a partir de 5 anos e adultos. A meia entrada custa R$ 3,50 para idosos, professores e estudantes, mediante comprovação. Crianças até 5 anos não pagam ingresso.
O Jardim Botânico Municipal de Bauru é um dos grandes atrativos turísticos da região, e tem a missão de conservação da flora, integrando educação e pesquisa, em uma reserva do cerrado paulista com 321 hectares. A entrada é gratuita.
O Zoológico e o Jardim Botânico contam também com veículos elétricos para uso exclusivo de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Em ambos os espaços, o uso é exclusivo mediante agendamento prévio, com pelo menos dois dias de antecedência. No Zoológico, o agendamento deve ser realizado pelo e-mail mobilidadezoobauru@gmail.com, e no Jardim Botânico pelo e-mail jbbauru@gmail.com.
As visitas com os carros elétricos acontecem em dois períodos, o primeiro das 9h às 11h, e o segundo das 14h às 16h. A condução é feita por funcionário do próprio Zoológico e Jardim Botânico, garantindo a segurança e o conforto aos usuários. Em dias chuvosos, o uso dos veículos é avaliado de acordo com as condições climáticas para preservar a integridade dos visitantes.
O Zoológico Municipal e o Jardim Botânico ficam na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), Km 232. Mais informações em www.zoobauru.com.br e www.jardimbotanicobauru.com.br